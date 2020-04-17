У выжившего после COVID-19 жителя Севастополя осталось 30% лёгких

https://static.news.ru/photo/219f9ec6-80e5-11ea-a14a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Севастополе сегодня выписали первого пациента, который был госпитализирован с диагнозом «коронавирус». Мужчина выжил, однако его лёгкие серьёзно пострадали.

Сегодня он покинул больницу. 70% лёгких — белое пятно, то есть 30% сохранилось, — рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, добавив, что первоначально тест пациентка на коронаврус показал отрицательный результат.

Больной лечился несколько недель. Он был на грани подключения к аппарату ИВЛ. По словам губернатора, фактически это инвалидизация, так как вирус нанёс серьёзный ущерб. Через некоторое время должен начаться процесс регенерации тканей.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. Выздоровели 1517 пациентов, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер заявил, что у больных коронавирусом наблюдается поражение стенок сосудов и клеток крови, а лёгкие не являются органом-мишенью номер один.