«У всех бомбы, вокруг террористы»: свидетельница о стрельбе в Петербурге Официантка ресторана в Петербурге: стрелявшему мужчине померещились террористы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник областного депутата в Санкт-Петербурге перепил в ресторане, из-за чего и открыл стрельбу из травматического пистолета, рассказала «Фонтанке» официантка заведения на улице Ворошилова. По ее словам, мужчина собирался досмотреть других людей, которых считал террористами. Он также требовал у посетителей документы и активно показывал свои. Официантку он хватал за шею и волосы, после стрелял ей в спину.

Девушка сообщила, что дебошира видела впервые, он пришел с компанией, затем остался один и к 10 часам вечера начал вести себя агрессивно. Официантка смогла его успокоить, когда тот набросился на бармена, но затем посетитель стал приставать к другой компании. В этот раз отвлечь его не удалось — он открыл огонь.

Мужчина перепил. Ему казалось, что у всех бомбы, что вокруг террористы, которых нужно задержать и осмотреть карманы. Требовал, чтобы гости показали ему документы. Кричал, сам показывал удостоверение, — вспоминает свидетельница.

Полицейские задержали 43-летнего помощника депутата от КПРФ Дмитрия Сенина. Мужчина ранил одного из гостей в ногу. Сам депутат Дмитрий Звонков подтвердил, что Сенин является его помощником, и осудил произошедшее. Парламентарий добавил, что у задержанного уже были судимости за мошенничество, наркотики и причинение тяжкого вреда здоровью.