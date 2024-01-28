У водителя попавшего в ДТП на Кубани автобуса обнаружили ряд нарушений Водитель попавшего в ДТП на Кубани автобуса не имел лицензии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель автобуса, который попал в ДТП в Краснодарском крае, не имел лицензии на перевозку пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона. Смертельная авария с пятью погибшими произошла ночью 28 января.

У водителя автобуса не было лицензии на перевозку пассажиров. Он следовал на летней резине. За последние два года водитель 40 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, штрафы не оплачивал, — заявили в ведомстве.

Авария произошла в ночь на 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м километре трассы Р-217. Там столкнулись пассажирский автобус Neoplan, следовавший по маршруту Москва — Нальчик, и грузовой автомобиль Hyundai.

В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили пять человек. В их числе оказались водитель автобуса и два пассажира, а также водитель и пассажир грузовика. По предварительным данным, виновником является водитель пассажирского транспортного средства. Следствие считает, что он уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Позднее в региональном управлении МВД уточнили, что среди пострадавших в аварии есть двое несовершеннолетних. В общей сложности различные травмы получили восемь пассажиров автобуса.