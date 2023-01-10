В Стерлитамаке СК завел дело после смерти младенца с грыжей СК в Стерлитамаке возбудил уголовное дело из-за смерти ребенка с грыжей в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СК России возбудил уголовное дело из-за смерти четырехмесячного младенца при повторной госпитализации в больницу в Стерлитамаке. Родители в интервью порталу UTV.ru заявили, что их ребенку изначально не могли оказать полноценную помощь при первичной госпитализации, из-за чего болезнь привела к летальному исходу.

Врач осмотрел нас и сказал: «У вас колики», прописал клизму и укол «Но-шпы». Я ему стала говорить, что у нас паховая грыжа (готовились к операции в Уфу). Медсестра сделала нам манипуляции в грубой форме, и затем стала нас выгонять из приемного покоя, — рассказала мать погибшего ребенка.

После снятия острого состояния ребенка отправили с матерью домой. В тот же день его снова госпитализировали, но при резком ухудшении состояния врачи не смогли спасти его. Пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что реанимационные мероприятия длились 55 минут. В ведомстве сослались на статистику с высокой смертностью при патологии, которая была диагностирована у младенца — ущемленная диафрагмальная грыжа.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в свою очередь поручил начать уголовное разбирательство.

В конце декабря врачи детской больницы № 5 Санкт-Петербурга не смогли спасти годовалую девочку, в желудке которой нашли батарейку. Девочка проглотила ее, достав из игрушки, и более двух месяцев жила с ней. Лишь когда состояние ребенка стало критичным, родители обратились в больницу.