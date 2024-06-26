Управляющая сгоревшим НИИ во Фрязино компания имеет долги на 10 млн рублей Управлявшая сгоревшим НИИ во Фрязино компания судится за долги на 10 млн рублей

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Владеющая зданием бывшего НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино компания «Исприн» судится по задолженностям почти на 10 млн рублей, которые связаны с этим объектом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы «Спарк». Фирма «Исприн» зарегистрирована в Чебоксарах, генеральным директором и владельцем компании оказалась супруга задержанного замгендиректора.

Супруги на протяжении нескольких лет меняли друг друга на посту руководителя несколько раз. В этом также участвовал брат задержанного.

В арбитражном суде в настоящее время рассматривается дело по долгу компании перед НПП «Исток» им. А. И. Шокина за электроэнергию, которую предприятие радиоэлектронной промышленности поставляло сгоревшему зданию. Сумма претензий составляет 1,3 млн рублей. Были завершены три подобных дела на 2,5 млн рублей, на стадии обжалования находятся дела на 5,8 млн рублей. На исполнении у приставов находится дело на 500 тыс. рублей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что после пожара в подмосковном Фрязино правоохранители задержали заместителя генерального директора ООО «Исприн», а также представителя собственника здания. Их подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

Сгоревшее здание находилось в ведении ООО «Исприн», на которое возлагалась обязанность по сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника. По данным следствия, замгендиректора данной фирмы «вступил в сговор с представителем собственника здания» для сдачи в аренду помещений. При этом контроль за их техническим состоянием не обеспечивался.