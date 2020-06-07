У третьего министра правительства Калининградской области выявили COVID-19

Министр строительства Калининградской области Сергей Черномаз заразился коронавирусом. Он стал третьим членом областного кабмина, у которого выявили COVID-19.
Об этом «Интерфаксу»
Ранее, 7 июня, инфекцию нашли у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой, до того — у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой.
Всего за время пандемии в Калининградской области выявили 1776 случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 29 человек.
В мае, как передавал NEWS.ru, коронавирусом заразились пять сотрудников мэрии Калининграда.
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