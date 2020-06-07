У третьего министра правительства Калининградской области выявили COVID-19

https://static.news.ru/photo/72aeb172-a8f3-11ea-9eee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр строительства Калининградской области Сергей Черномаз заразился коронавирусом. Он стал третьим членом областного кабмина, у которого выявили COVID-19.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в региональном оперштабе. Заболевание у министра протекает в бессимптомной форме, однако его всё равно определили в инфекционную больницу.

Ранее, 7 июня, инфекцию нашли у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой, до того — у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой.

Всего за время пандемии в Калининградской области выявили 1776 случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 29 человек.

В мае, как передавал NEWS.ru, коронавирусом заразились пять сотрудников мэрии Калининграда.