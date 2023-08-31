У трех жителей Белгородской области нашли «комплект диверсанта» SHOT: у трех жителей Белгородской области нашли схрон с оружием и боеприпасами

Правоохранители задержали в Белгородской области трех человек, у которых обнаружили «комплект диверсанта», пишет Telegram-канал SHOT. Как утверждается, в арсенале злоумышленников хранились ружья, гранаты, тысячи патронов, а также ампулы с промедолом, применяемым при ранениях.

По информации канала, все началось с обыска в гараже одного из жителей села Ильинка. Там, среди прочего, нашли снайперскую винтовку Драгунова, гранату РГН, гладкоствольное ружье и противопехотную гранату РГН. По месту жительства второго фигуранта в Алексеевке полиция обнаружила обрез, шестикилограммовый макет взрывного устройства и две ампулы промедола. В той же Алексеевке еще один мужчина хранил два магазина от автомата Калашникова, 149 патронов для нарезного оружия и дымовую шашку.

На текущий момент неизвестно, зачем жителям Белгородской области понадобился такой арсенал. В отношении всех трех фигурантов возбуждены уголовные дела по статье о незаконном хранении оружия. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве инспекторы ДПС остановили выходца из Чечни на автомобиле Mercedes, в котором нашли автомат Калашникова, 130 патронов и сигнальный пистолет, переделанный под боевой. Кроме того, в отсеке для аптечки лежали две противопехотные гранаты Ф-1.