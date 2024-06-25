«У террориста нет национальности»: Гаджиев о теракте в Дагестане Депутат Гаджиев рассказал о единстве народа после теракта в Дагестане

Дагестанцы знают, что у террористов нет ни национальности, ни конфессии, заявил после теракта в Дагестане депутат Госдумы от республики Абдулхаким Гаджиев, сообщил корреспондент NEWS.ru. По словам парламентария, терроризму не быть в Дагестане и России.

Теракт унес 20 человеческих жизней в Дагестане. 15 из них — полицейские, которые первые приняли на себя удар, как в 90-е годы, защищая мир на земле Дагестана, — отметил парламентарий.

По его словам, террористы не случайно выбрали для атак День Святой Троицы, а целями нападений стали синагоги и церковь. Они хотели посеять смуту, межнациональную и межконфессиональную рознь, объяснил Гаджиев.

Заказчики за пределами России, за пределами Дагестана думают, что многонациональность и многоконфессиональность России — это наше слабое место. Но, как всегда, ошибаются — это наше сильное место. Дагестанцы выработали иммунитет. Дагестанцы знают, что у террориста нет ни национальности, ни конфессии, ни религии. И дагестанцы знают, что террорист должен быть уничтожен, — подчеркнул депутат, добавив, что терроризму не быть в России и Дагестане.

Террористы 23 июня совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Как сообщал ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, число жертв терактов выросло до 25, пострадал 51 человек. Среди погибших значатся 15 силовиков и пять гражданских, личности еще пяти жертв пока не установлены. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.