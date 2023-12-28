У США появился новый план по Украине: новости СВО на утро 28 декабря Politico: США и Евросоюз включат уступки России в новую стратегию по Украине

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США и страны Европы постепенно меняют стратегию по Украине, пишет Politico. Раньше речь шла о «тотальной победе над Россией», но теперь все чаще обсуждают укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров, которые, вероятно, будут означать территориальные уступки Москве.

Однако в Вашингтоне не могут открыто пойти на попятную и объявить о смене внешнеполитического курса, считают журналисты. Тем более президент США Джо Байден не признает неудачу своей стратегии в год президентских выборов, это был бы слишком серьезный политический риск, пояснили аналитики.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 27 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские беспилотники попытались атаковать Крым и Севастополь

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над полуостровом Крым, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что Киев при помощи летательных аппаратов пытался совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе, написал в Telegram-канале глава города Михаил Развожаев. По его словам, в небе над городом силы ПВО уничтожили один беспилотник. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было, добавил Развожаев.

Новый пакет помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов планирует выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $250 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, это последний пакет в 2023 году.

В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для РСЗО, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.

Сроки возвращения Россией правобережья Херсонской области

Правобережье Херсонской области обязательно будет возвращено под контроль России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, это может произойти уже в 2024 году.

Если ли у Зеленского воля к миру

У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует воля к миру, считает глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, представители украинского режима оперируют понятиями военных действий и используют агрессивную риторику.

Глава российского МИД добавил, что Россия всегда была открыта для диалога, в то время как Украина публично вышла из обсуждения и ввела запрет на переговоры с Москвой. Лавров отметил, что первым шагом для возобновления переговоров должна стать отмена указа об их запрете. По его мнению, чем больше будет затягиваться этот процесс со стороны Зеленского, тем сложнее будет достичь договоренностей в будущем.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

На Украине осудили законопроект о мобилизации

Новый законопроект о мобилизации и военной службе, который разрабатывает правительство, противоречит конституции, заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен отметил, что в документе есть нормы, ограничивающие права граждан.

По мнению омбудсмена, речь идет о нарушении «прямой нормы конституции», в которой говорится, что человек не может быть ограничен в своих правах, тем более на бесконечной основе. Лубинец пообещал, что непременно изложит все возражения и мысли на этот счет, когда документ попадет на его стол.

Работа ВС России в зоне спецоперации

Подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Украинская морская пехота в Крынках на левом берегу Днепра в течение полутора месяцев потеряла около 50 лодок, заявил разведывательный аналитик Эндрю Перпетуа в интервью обозревателю Forbes Дэвиду Эксу. По его словам, в какой-то момент ВСУ настолько отчаялись, что стали использовать совсем не предназначенные для таких целей плавсредства.

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