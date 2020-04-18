У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза

https://static.news.ru/photo/0722a8c6-8168-11ea-91e0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Константинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов задекларировал 22,06 млн рублей дохода за 2019 год. Это в три раза больше средств, полученных им в 2018 году (6,96 млн рублей) и практически равно доходам, задекларированным за 2017 год (22,009 млн рублей).

Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. метров, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.

Как писал NEWS.ru, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко увеличил свой доход за прошлый год на 1 млн рублей по сравнению с 2018 годом, а доход его жены увеличился на 1,6 млн рублей за этот же период. Задекларированный Дрозденко доход в 2019 году составил 6,007 млн рублей. Годом ранее доход губернатора Ленобласти был 5,022 млн рублей. В его пользовании находится квартира в России площадью 305 квадратных метров и жилой дом площадью 327,9 квадратных метров. Дрозденко также владеет автомобилем Volvo XC 90, квадроциклом Yamaha-700, снегоходом Ski-doo и двумя прицепами.