У сибирячки с донорскими легкими спустя девять лет началось их отторжение

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У жительницы Иркутска Алены Ивановой, девять лет прожившей с пересаженными легкими, начался процесс их отторжения организмом, рассказал «КП-Иркутск» супруг 32-летней сибирячки Дмитрий Иванов. По его словам, при тяжелом течении процесса женщину ждет новая трансплантация, пока же врачи надеются спасти донорский орган, пересаженный в 2014 году, с помощью терапии.

Как пишет издание, Алена с рождения страдала генетическим заболеванием — муковисцидозом. В возрасте 22 лет ей успешно провели операцию по пересадке легких. Орган прижился хорошо, однако в августе 2023 года вернулись одышка и боли. Врачи констатировали отторжение.

По словам Дмитрия Иванова, пока пришлось прибегнуть к дорогостоящему фотоферезу — очищению крови. Длительность терапии зависит от иммунитета женщины. Если эти меры не исправят ситуацию, то остается лишь один выход — вновь вставать в очередь к трансплантологу.

Как пояснил в беседе с изданием врач-хирург, кандидат медицинских наук Герман Пятов, шанс сохранить донорские легкие есть в том числе с помощью иммуноподавляющих препаратов, которые позволят приостановить отторжение.

Девять лет после пересадки легких — это, можно сказать, рекорд. Ведь такую уникальную операцию бывает иногда провести сложнее, чем даже пересадку сердца. А отторжение рано или поздно происходит <...> у любого донорского органа. Хотя пациенту приходится жить на лекарствах, маскирующих орган под родной, — отметил хирург.

Ранее директор НИИ биотехнологий Самарского государственного медицинского университета профессор Лариса Волова рассказала, что российские ученые-медики внедряют цифровые технологии для создания замещающих имплантатов из собственных тканей пациента. Уникальные отечественные разработки позволяют, в частности, сохранять конечности вместо их ампутации.