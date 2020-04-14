У шестерых детей в Ростовской области обнаружили COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В числе заразившихся коронавирусной инфекцией в Ростовской области есть шесть детей. Об этом 14 апреля сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Он отметил, что в настоящий момент заметны существенные изменения в сравнении с показателями прошлой недели. В области продолжают активно выявляться случаи заражения COVID-19 среди детей. По словам Ковалёва, четверо из шестерых заболевших заразились от взрослых дома. Ещё один ребёнок недавно вернулся из Турции, и ещё один — из Москвы.

Глава регионального Роспотребнадзора заметил, что почти половина заразившихся коронавирусом в Ростовской области — это граждане от 30 до 49 лет. Также наблюдается всё большее количество заболевших в возрастной группе риска.

Появились больные старше 60 лет. Их доля за эту неделю достигла 13%, — приводит слова Ковалёва РИА Новости.

В настоящий момент коронавирусная инфекция в России диагностирована у 21102 человек, за последние сутки на 2774 случаев больше, 1470 человек выздоровели, скончались 170 человек.

В Москве 13002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, подозрения на COVID-19 подтвердились после повторного тестирования у 33 пациентов Вяземского интерната для престарелых и инвалидов. Об этом заявили в пресс-службе администрации Смоленской области.