У сбившего людей на остановке в Калиниграде мог случиться инсульт Причиной ДТП в Калининграде могло стать плохое самочувствие водителя BMW

Полиция установила личность водителя, сбившего насмерть ребенка на остановке общественного транспорта в Калиниграде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По предварительным, он не справился с управлением из-за резкого ухудшения самочувствия.

Полицейскими личность водителя установлена. По предварительной версии, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя, — говорится в сообщении ведомства.

В МВД подтвердили, что погибшей девочке было семь лет. Также в результате аварии пострадали трое взрослых. На месте происшествия продолжают работать медики, а также сотрудники полиции и экстренных служб.

Версию о плохом самочувствии водителя подтверждают и очевидцы происшествия. Telegram-канал «Калининград с огоньком» со ссылкой на читателей сообщает, что речь идет об инсульте.