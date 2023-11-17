У самолета российской авиакомпании разорвало шасси во время взлета Mash: у самолета «Победы» разорвало шасси во время взлета в Петербурге

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Telegram-канал Mash сообщает, что у самолета авиакомпании «Победа» разорвало шасси во время взлета в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По данным канала, обрывки резины обнаружили сотрудники аэропорта на взлетно-посадочной полосе после того, как лайнер уже был в небе. Mash уточняет, что инцидент произошел с рейсом DP-305, который летел в Сочи.

Как уточняет Telegram-канал, поломку обнаружили после приземления и осмотра лайнера. Канал со ссылкой на пилотов отмечает, что посадке это не помешало.

Ранее жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на авиакомпанию «Победа» после того, как ей пришлось кормить грудью ребенка перед двумя незнакомыми мужчинами. Женщину отказались пересаживать к мужу, объяснив это правилами организации. Кроме прочего, пострадавшей не выдали ремень безопасности для ребенка. Она хотела пожаловаться в службу поддержки после рейса. По телефону ее предупредили, что минута разговора будет стоить 70 рублей. При этом подождать на линии ответа оператора ей предложили 10 минут.

До этого пилотов пассажирского рейса авиакомпании «Победа», летящего из Владикавказа в Москву, попытались ослепить при помощи лазеров. В момент лазерной атаки самолет находился на высоте 1800 м. Никто не пострадал.