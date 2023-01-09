У самолета, летевшего в Магадан, открылась дверь во время полета

Фото: MOD Russia/Global Look Press

У самолета Ан-26-100 авиакомпании «ИрАэро», следовавшего из Якутска в Магадан, во время полета открылась дверь в хвосте судна. Все 25 человек, находившиеся на борту, не пострадали. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

Происшествие снял на видео один из пассажиров и опубликовал в соцсетях. По словам очевидцев, у них слетали шапки, по салону гулял ветер.

Расследованием причин происшествия займется транспортная прокуратура.

Накануне в Сети появилось видео самолета, застрявшего в сугробе в аэропорту Перми. Пассажирам пришлось покинуть воздушное судно. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее самолет компании AZUR Air, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Утапао (Таиланд), вернулся в аэропорт некоторое время спустя после вылета. Экипаж принял такое решение из-за повреждения лобового стекла. Пассажиров отправили по месту назначения другим бортом.