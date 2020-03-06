У Татьяны и Николая Салтыковых из города Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области 17 детей и уже 23 внука. Супругов, которые вместе живут 40 лет, признали самой многодетной семьёй Подмосковья.
Как
Мама создаёт домашний уют, домашний очаг и очень хочет, чтобы так же было и в моей семье, — рассказала одна из них — Анна.
Как писал NEWS.ru, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов считает, что девочек с детства нужно готовить к материнским заботам. И при появлении в семье новых детей мамам должны помогать старшие дочери, а не бабушки. Протоиерей привёл в пример знакомую семью, в которой мама не отдала в школу семилетнюю дочь, чтобы она помогала ей с новорождённым ребёнком. Он подчеркнул, что воспитание происходит в процессе реальной жизни и только так из девочки может вырасти хорошая жена и мать.
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