https://static.news.ru/photo/cfb9b22a-5f8a-11ea-9e89-fa163e074e61_660.jpg Семья Салтыковых Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

У Татьяны и Николая Салтыковых из города Дрезна Орехово-Зуевского района Московской области 17 детей и уже 23 внука. Супругов, которые вместе живут 40 лет, признали самой многодетной семьёй Подмосковья.

Как сообщает «Радио 1», у Салтыковых родились восемь сыновей и девять дочерей. Семеро уже выросли, покинули родительский дом и завели собственные семьи. Одним из секретов счастливого брака Татьяна считает уступчивость: умение видеть в другом положительные черты и решать все вопросы с любовью. Дочери берут с неё пример.

Мама создаёт домашний уют, домашний очаг и очень хочет, чтобы так же было и в моей семье, — рассказала одна из них — Анна.

Как писал NEWS.ru, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов считает, что девочек с детства нужно готовить к материнским заботам. И при появлении в семье новых детей мамам должны помогать старшие дочери, а не бабушки. Протоиерей привёл в пример знакомую семью, в которой мама не отдала в школу семилетнюю дочь, чтобы она помогала ей с новорождённым ребёнком. Он подчеркнул, что воспитание происходит в процессе реальной жизни и только так из девочки может вырасти хорошая жена и мать.