У ростовчанина нашли редкую болезнь, которой страдают 800 человек в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У жителя Ростовской области во время медицинских обследований обнаружили редкую болезнь Эрдгейма-Честера. В местном Минздраве уточнили, что в России ей страдает всего семь человек, а всего в мире не более 800 подобных пациентов. В ведомстве уточнили, что заболевание вызывает неконтролируемое хроническое воспаление и полиорганную недостаточность, передает «КП — Ростов-на-Дону».

Болезнь Эрдгейма-Честера вызывает хроническое неконтролируемое воспаление, которое приводит к полиорганной недостаточности, — пояснили в региональном Минздраве.

Больной обращался к врачам с такими симптомами, как потеря веса, снижение зрения, сухой кашель и температура, но они не объяснялись никакими анализами и не проходили со временем. Прояснить ситуацию удалось только после того, как мужчина попал в диагностический центр, где был направлен на ПЭТ/КТ, биопсию околопочечного пространства и молекулярно-генетическое исследование. В итоге специалистам удалось подтвердить наличие у пациента болезни Эрдгейма-Честера, обнаружив у него мутацию гена BRAF V600Е.

Госдума ранее приняла в третьем чтении законопроект, который поможет обеспечить лекарствами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. По закону, несовершеннолетних с тяжелыми хроническими заболеваниями будут обеспечивать необходимыми лекарствами за счет государственного фонда «Круг добра». При этом взрослые, страдающие редкими заболеваниями, будут получать лекарства за счет госбюджета.