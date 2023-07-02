У россиянки украли миникарету для пони В Красноярске женщина обратилась в полицию в связи с угоном кареты для пони

Фото: IMAGO/Dorit Kerlekin/Global Look Press

В Красноярске полиция ищет злоумышленника, похитившего у женщины карету для пони. Как рассказала пострадавшая каналу ТВК, инцидент произошел 21 июня. Она оставила повозку на парковке во время ливня, а когда вернулась, ее уже не было. Очевидцы утверждают, что карету погрузил в прицеп некий мужчина с детьми. В краевом МВД изданию «Подъем» сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Предварительно установлено, что потерпевшая оставила тележку на парковке автотранспорта и уехала. Вернувшись через несколько часов, свое имущество она не обнаружила и обратилась в органы внутренних дел. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование, — сообщили в полиции.

Пострадавшая утверждает, что купила карету в кредит за 60 тысяч, чтобы возить своих детей на праздники.

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