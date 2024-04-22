У россиянки родился третий ребенок с 12 пальцами на ногах У жительницы Уфы родился третий ребенок с полидактилией — 12 пальцами на ногах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Перинатальном центре в Уфе приняли роды у женщины, имеющей необычную наследственность: все ее дети появляются на свет с полидактилией, имея по лишнему пальцу на обеих ногах, сообщила пресс-служба медучреждения. Отмечается, что родившийся малыш — третий мальчик в семье.

Как и его старшие братья, он родился при помощи кесарева сечения. <...> Как только ребенок появился на свет, пациентка сразу сказала педиатрам: «Считайте пальчики. Должно быть больше, чем надо», — рассказали в медучреждении.

Там добавили, что у двоих старших детей уже провели операции в Санкт-Петербурге, удалив им лишние пальцы. Новорожденному ребенку проведут такое же вмешательство при достижении им возраста одного года. При этом мальчик здоров, его вес 4 кг.

Работая в операционной, мы столкнулись с рядом трудностей, но результат превзошел все ожидания, — уточнили медики.

Ранее стало известно, что сообщения о новорожденной девочке в Уфе, которую якобы назвали мужским именем Кирилл, не соответствуют действительности, уточнили в Госкомитете Башкирии по делам юстиции. В ведомстве объяснили, что некорректные данные на портале ЕГР ЗАГС появились из-за технической ошибки.