У россиянки нашли смертельную болезнь после жалоб на усталость Обследование перед менопаузой спасло жизнь ростовчанки

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У 46-летней пациентки нашли смертельно опасную болезнь в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Женщина посетила гинеколога перед началом менопаузальной гормональной терапии. Она жаловалась на общую слабость.

У россиянки была обнаружена тромбинемия. В семейном анамнезе было отмечено наличие тромбофилии, а также длительное курение. После проведения дополнительного обследования был поставлен диагноз: тромбофилия сложного генеза.

Пациентке были даны следующие рекомендации: прекращение курения, регулярное наблюдение у терапевта, контроль артериального давления, ограничение употребления соленой пищи, соблюдение гипохолестериновой диеты. Ей также рекомендовано избегать обезвоживания и употреблять достаточное количество жидкости.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева напомнила, что пациентам с волчанкой стоит осторожно относиться к солнцу. Люди с таким заболеванием сильнее подвержены поражениям внутренних органов от УФ-лучей. Им стоит лучше защищать свое тело от солнца.