У популярного пляжа в Севастополе нашли дрейфующую мину Развожаев: у пляжа Любимовка в Севастополе нашли дрейфующую морскую мину

Дрейфующая морская мина была обнаружена вблизи Севастополя, сообщил глава города Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывное устройство заметили в районе пляжа Любимовка на расстоянии менее 100 метров от берега. Мина движется в направлении Северной бухты.

В районе пляжа Любимовка на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сейчас она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте, — рассказал губернатор.

По его словам, если состояние мины позволит, ее отбуксируют в безопасное место, а затем уничтожат. В связи с этим Развожаев предупредил жителей города о возможном громком взрыве, а также призвал доверять только надежным источникам информации.

Ранее Развожаев также сообщал, что в севастопольской морской зоне был обнаружен беспилотник. В связи с этим спецслужбы приняли решение об ограничении движения кораблей из Балаклавы на пляжи и обратно. В то же время проводить эвакуацию людей в прибрежной полосе не стали, так как ситуация находилась под контролем. Позднее губернатор написал, что беспилотник уничтожен, после чего власти сняли ограничения на передвижение водного транспорта.