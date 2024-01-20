У побережья Сахалина произошло землетрясение У побережья Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у юго-западного побережья Сахалина в субботу, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости. По ее данным, событие было зарегистрировано в 03:57 (по местному времени) в Татарском проливе, в 18 километрах западнее села Селезнево в Невельском районе.

Подземные толчки силой до 4–5 баллов могли ощутить жители Невельского и Холмского районов. На данный момент нет информации о пострадавших. Угроза цунами не объявлена.

Днем ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло на северо-востоке Казахстана. Подземные толчки ощущались на территории области Жетысу, которая находится в 230 километрах от города республиканского значения Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров.

В тот же день в Японии произошел мощный выброс вулканических пород в радиусе около километра от кратера на юго-западном японском острове Суваносэ. Из-за этого в районе объявляли третий уровень опасности, который означает запрет на приближение к вулкану на расстояние менее двух километров. Данных о пострадавших и разрушениях на острове не поступало. Правительство Японии сформировало кризисный штаб для сбора информации.