У побережья Курил произошло землетрясение У побережья Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

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Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в пятницу у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 8 марта в 09:59 (01:59 мск) у побережья Курил. Эпицентр находился в Тихом океане в 53 километрах восточнее острова Симушир, — рассказала собеседница агентства.

Ранее два землетрясения зафиксировали в Авачинском заливе у берегов Камчатки. Эпицентры толчков находились неподалеку друг от друга: первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 133 км от Петропавловска-Камчатского. Следующий толчок магнитудой 4,8 был замечен в 131 км от города.

Кроме того, сейсмологи выявили землетрясение магнитудой 5,0 на Алтае. Эпицентр находился в горной местности, информации о пострадавших не поступало. В региональном ГУ МЧС уточнили, что сейсмическая активность произошла на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов. Под воздействие землетрясения попало пять населенных пунктов, пострадавших и разрушений нет.

В январе землетрясение магнитудой 4 произошло в 28 км от Краснодара. Подземные толчки ощутили жители разных районов города. Эпицентр землетрясения на Кубани залегал на глубине 35 км в Северском районе.