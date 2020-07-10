У пещеры Таврида с ископаемыми животными начали строить экскурсионный выход

https://static.news.ru/photo/26f83bc4-c2a0-11ea-a311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vakhru/wikipedia.com

В Крыму у пещеры Таврида, где обнаружили останки древних животных, начали строить экскурсионный выход. Сейчас идут работы по выемке грунта.

Строители прокопают траншею протяжённостью 60 метров. Выход из пещеры будет сделан под специальным уклоном, чтобы на экскурсии могли приезжать в том числе и маломобильные группы населения, сообщает пресс-служба Крымского университета имени Вернадского. Устройство выхода займёт 2–4 недели, сообщает «МК в Крыму».

Остальные строительные работы по сооружению на поверхности объекта научно-рекреационного комплекса будут длиться до конца 2020 года. Предполагается, что первые туристы смогут посетить пещеру уже в начале 2021 года.

Пещера была обнаружена в районе посёлка Зуя в Белогорском районе Крыма в 2018 году при строительстве трассы «Таврида». Спелеологи нашли там большое количество останков древних животных — гигантской хищной гиены пахикрокуты, мастодонта, лошадей, слонов, носорогов, саблезубой кошки гомотерий, зайца Гиполагуса и других. По мнению учёных, полость оставалась запечатанной на протяжении по меньшей мере 1 млн лет. Близ пещеры археологи обнаружили кремнёвый отщеп возрастом около 40 тыс. лет. При этом в самой пещере учёные не нашли никаких археологических свидетельств пребывания человека.

По состоянию на сентябрь 2019 года найден палеовход в пещеру, идёт возведение железобетонной плиты, которая должна снизить воздействие на объект трассы. Все работы проводятся по программе развития вуза и оцениваются в 150 млн рублей.

Для проведения экскурсий будет доступно 570 метров. Однако большая часть объекта пока останется закрытой, поскольку там продолжают работу учёные. По словам руководителя проекта Геннадия Самохина, в процессе раскопки новых путей и поиска других галерей исследователи постоянно находят что-то новое, писал NEWS.ru.