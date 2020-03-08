https://static.news.ru/photo/e614f404-615a-11ea-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переводчицу из медицинского центра в Московской области, которая на днях контактировала с китайскими туристами, госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Несколько дней назад ей пришлось контактировать с туристами из КНР, после чего у девушки появились боль в горле и кашель, — сообщает Telegram-канал «112».

Не дожидаясь результатов анализов, врачи отправили 22-летнюю девушку на карантин.

Как писал NEWS.ru, губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что жительницу региона, у которой после посещения Италии подтвердилась коронавирусная инфекция, изолировали. Болезнь у неё проходит в лёгкой форме, бессимптомно.

В России в настоящее время зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции. После выздоровления уже выписаны два гражданина Китая и один россиянин.