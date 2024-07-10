Найдена еще одна жертва педофила-охранника В деле колпинского охранника-педофила появилась еще одна жертва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В деле 40-летнего охранника из города Колпино в Санкт-Петербурге появилась еще одна жертва, сообщает РЕН ТВ. Местная жительница рассказала, что в 2022 году мужчина изнасиловал ее дочь 2009 года рождения. Петербуржец принудил несовершеннолетнюю к половому контакту в квартире.

До этого мужчина был задержан по подозрению в совращении девочки 2010 года рождения, передает 78.ru. Было установлено, что охранник вступал в интимные контакты с девочкой в подъезде дома № 60 по Тверской улице и в других неустановленных местах.

Он совершал половой акт и развратные действия в отношении ребенка в парадной многоквартирного дома и в других местах, — рассказал источник РЕН ТВ.

Растлителя задержали 29 мая. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее стало известно, что в Забайкалье следователи отправили в СИЗО двоих жителей Акшинского района, подозреваемых в изнасиловании 12-летней девочки. Задержанным 18 лет и 21 год. Один из них приходится жертве двоюродным братом.