У пассажирского самолета после посадки в Иркутске разорвался элемент шасси

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

У российского пассажирского самолета Ан-24, на борту которого находились 47 пассажиров и 3 члена экипажа, после посадки в аэропорту Иркутска случился разрыв левого пневматика, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Борт авиакомпании «Ангара» следовал в Иркутск из Нижнеангарска.

После посадки воздушного судна АН-24 авиакомпании «Ангара», выполнявшего рейс «Нижнеангарск-Иркутск», в аэропорту г. Иркутска экипаж сообщил о разрыве левого пневматика (элемент шасси), — говорится в сообщении.

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Хабаровска, совершил жесткую посадку в аэропорту Ноглики в Сахалинской области. Во время приземления самолет начал раскачиваться вперед и назад, чуть не врезавшись носом в полосу, коснулся полосы и снова поднялся в воздух. В итоге самолет сел только с четвертой попытки. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате нештатной ситуации пострадал один человек. За неделю до этого, 17 июня, в Якутии совершил жесткую посадку другой вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, включая 21 пассажира. Тогда в региональном главке МЧС сообщали, что обошлось без жертв, никто не пострадал.