У отдела РОВД в Махачкале собралась толпа друзей убитого экс-главы села

https://static.news.ru/photo/e02f5c4a-68c6-11eb-b0b8-96000091f725_660.jpg Фото: НОВОСТИ КАВКАЗА / Youtube

Более 300 родственников и друзей убитого бывшего главы села Новокули Абакара Капланова пришли к отделению полиции в Махачкале.

Они не совершают никаких противоправных действий, уверяет местное издание «Черновик».

К РОВД подтягиваются серьёзные силы силовиков. И люди прибывают без конца, — сообщил корреспондент издания с места событий.

Mash сообщило , что у Советского РОВД слышна стрельба в толпе.

К отделу стягивают силовиков, также туда выехали руководители МВД по городу и сотрудники Следкома и Росгвардии.

Как пишут СМИ, Капланов конфликтовал с главой Новолакского района Дагестана Магомедом-Гаджи Айдиевым. Они были конкурентами на прошедших выборах.

Как ранее писал NEWS.ru, появились первые подробности гибели Капланова. Он был застрелен в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший имел давнюю вражду с двумя росгвардейцами — выходцами из Новокули. Непосредственный же конфликт, приведший к гибели мужчины, произошёл в кабинете начальника Советского РОВД Махачкалы и начался на почве земельных споров.