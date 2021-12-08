У неблагополучной матери отняли ребёнка после попрошайничества в чатах

В Новосибирской области у молодой мамы Елизаветы (имя изменено) забрали ребёнка, после того как женщины из сообщества мам рабочего посёлка Коченево пожаловались на неё в органы из-за попрошайничества в чате. По словам одной из матерей, Миланы (имя изменено), неблагополучная мать просила деньги на подгузники и питание, хотя на самом деле планировала купить пиво и сигареты, пишет «КП-Новосибирск».

Лиза как-то раз написала, что денег сейчас нет, а ребёнку нужны смеси и подгузники. Мы, сообщество мам, вызвались ей помочь. Сказали, если назовёт марку детского питания и подгузников, ей всё купят и привезут, — вспомнила Милана.

Однако Елизавета начала уходить от ответа под предлогом того, что она все заказывает в интернет-магазине. Она попросила сообщество матерей просто отправить ей деньги, но те «заподозрили неладное».

Мы заподозрили неладное и попросили Лизу скинуть ссылки на то, что ей нужно. Мы бы заказали, а она сходила бы и забрала из пункта выдачи. В итоге она снова начала клянчить деньги. Сказала: «Вы что, жадные?» Мы, конечно, были в шоке. Как выяснилось позже, деньги были нужны на сигареты и пиво, — заявила Милана.

Те, кто знал Елизавету лично, добавили, что та нередко ходит в магазин за алкоголем в нетрезвом виде. Матери начали бить тревогу и обратились в органы опеки, которые и забрали ребёнка из неблагополучной семьи.

Ранее жительница Казани опубликовала видео с издевательствами над собственной дочерью. На кадрах видно, как ребёнок падает на пол, а мать в состоянии алкогольного опьянения избивает девочку, объясняя это тем, что муж тоже издевался над ней.