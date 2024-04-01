«Надо спасаться»: появились кадры из горящего цеха в Екатеринбурге Опубликовано видео начала пожара в лакокрасочном цеху в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники лакокрасочного цеха, расположенного недалеко от Уралмашзавода в Екатеринбурге, запечатлели на видео начало пожара на предприятии. Впоследствии он распространился на несколько тысяч квадратных метров. На кадрах показана широкая производственная емкость высотой с человеческий рост, из которой вырываются языки пламени. Оператор в этот момент сообщает о начале пожара и призывает эвакуироваться из помещения.

Ранее сообщалось, что на промышленной площадке обрушилась кровля охваченного огнем здания. Ее обрушение произошло по площади 300 квадратных метров. Площадь пожара на тот момент составляла 4500 «квадратов».

До этого в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана произошло возгорание. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что из вуза эвакуировали людей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

В начале января возгорание произошло в коммунальной квартире Санкт-Петербурга, жертвами инцидента стали двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.