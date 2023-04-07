У нанесшего однокласснику шесть ножевых школьника были видения Ural Mash: устроившего поножовщину школьника преследовали видения

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Школьник из села Асово Пермского края, который нанес однокласснику шесть ножевых, имеет проблемы с психикой, пишет Telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что за неделю до инцидента у него проявились видения. Мальчика отвели к психологу, ему прописали успокоительные и собирались перевести на домашнее обучение. Но сделать это взрослые не успели, ребенок раньше напал на одноклассников.

По данным журналистов, нападавший был замкнутым и до седьмого класса почти ни с кем не общался. При этом он часто конфликтовал с главным заводилой своего класса, которого в итоге и порезал. Бабушка мальчика говорит, что в школе его травили, а учителя игнорировали это. Классная руководительница утверждает обратное.

В настоящее время школьник сидит в ИВС, ожидания заседание суда. Он признался, что наконец решился отомстить и теперь спокоен, передает Ural Mash.

Нападавший хотел перерезать весь класс и оставить в живых только пару учеников, которые ему нравились больше всего. Сообщалось, что школьник был аутсайдером, ребята не хотели с ним дружить. Он успел напасть только на одного одноклассника, ударив его со спины. Остальные подростки успели убежать.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила, что ей известно о поножовщине в школе села Асово. Детский омбудсмен подчеркнула, что взяла ситуацию на контроль.