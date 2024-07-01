«Треснул лоб»: упавшая с 18-го этажа россиянка рассказала, как выжила Упавшая с 18-го этажа екатеринбурженка рассказала о своих травмах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выжившая при падении с 18-го этажа 20-летняя жительница Екатеринбурга предположила в комментарии Telegram-каналу Ural Mash, что смогла выжить из-за падения на куст. Врачи не верят, что после падения с такой высоты можно обойтись без оперативных вмешательств.

Чисто случайность. Мыла окна и упала. Мне сказали, что вместе с моими вещами моим родителям передали мешок с ветками. Скорее всего, это был куст, на который я упала. Даже врачи мне не верят. Говорят, что не могла я столько пролететь вниз с такими повреждениями. Мне не делали операций. Врачи отметили, что у меня даже ребра не сломаны, — рассказала девушка.

По словам екатеринбурженки, сейчас врачи продолжают обследовать ее организм на скрытые повреждения. Кроме синяков, у нее также есть ушибы легких и перелом черепа.

У меня только треснул лоб над глазницей. Очевидно, я просто упала на него. Есть повреждения внутренних органов. Легкие действительно ушибленные, разорваны, сотрясение мозга, гематомы на ногах. Сейчас врачи пытаются понять, есть ли у меня какое-то кровотечение либо лишняя жидкость в брюшной полости, — рассказала девушка.

Изначально СМИ сообщали, что незадолго до падения девушка узнала о смерти своего друга. Под окнами высотки ее обнаружил сосед, который рассказал, что девушка выпала, когда мыла окна. Другой источник сообщил, что ее доставили в тяжелом состоянии в больницу № 24.