У «Крокус Сити Холла» прошла утренняя панихида по погибшим в теракте

В Подмосковье прошла утренняя панихида по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», кадры с места событий опубликовало РИА Новости. На видео можно увидеть, как батюшка зачитывает молитву перед мемориалом неподалеку от здания, где произошла трагедия.

Также на представленных кадрах видно, как вдоль проезжей части рядом с «Крокус Сити Холлом» на ограде размещены цветы.

Ранее стало известно, что уроженка Таганрога Ростовской области Виктория Ченгаева с сыном Артемием погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Дочь женщины Ангелина рассказала в социальных сетях, что на концерте также присутствовал возлюбленный Ченгаевой, отец младшей дочери, Василий. Его пока не нашли, отметила девушка.

Также среди жертв теракта оказалась 32-летняя уроженка Южноуральска Яна Коваленкова, ее похоронят в Ярославле. Погибшую опознала ее сестра, но дату похорон пока не назначили. У женщины осталась четырехлетняя дочь.

До этого фельдшер Олеся Машукова рассказала, что никто из врачей, прибывших на место теракта в «Крокусе», не боялся оказывать помощь пострадавшим, несмотря на экстремальные условия. Женщина призналась, что если бы от нее требовалось пойти дальше, внутрь «Крокуса», то она без раздумий сделала бы это, ведь в тот момент на кону были жизни людей.