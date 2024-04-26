У красноярки отобрали пса, которого она привязывала к бамперу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске «Центр помощи алабаям» забрал к себе собаку, которую ранее хозяйка привязала к бамперу автомобиля и выехала с ним на трассу, сообщает телеканал ТВК со ссылкой на зооволонтера Кристину Лабутину. Сейчас пес по кличке Сармат находится в ветеринарной клинике. Там за ним будут ухаживать и возьмут анализы.

Бывшая хозяйка призналась, что из-за состояния здоровья не может содержать животное. Полиция при этом продолжает проверку по факту инцидента. Остановил женщину очевидец. Он обогнал и подрезал автомобиль, чтобы женщина нажала на тормоз. Женщина пояснила, что планирует усыпить животное, передает «Проспект мира».

Вернулась, сказала, что усыплять собаку будут. Якобы дети оставили ей этого пса и ей приходится с ним гулять, — рассказал очевидец.

Пенсионерка признала, что идея привязать собаку к бамперу была плохой. Она объяснялась, что пес не мог залезть в машину и она решила медленно доехать с ним до дома внука неподалеку. Тогда бы родственник помог погрузить пса в авто. В планах женщины было отвезти пса в клинику.

Один из центров содержания алабаев сообщал, что годом ранее соседи уже жаловались на эту женщину, а ее пса безуспешно пытались забрать в питомник. Выяснилось, что у собаки проблемы с суставами, вызванные неправильным содержанием.