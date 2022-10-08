На границе Донецка вспыхнул сильный пожар из-за обстрелов ВСУ

Фото: МО Украины

В Кировском районе Донецка начался крупный пожар после обстрела Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости. Последние дни Донецк находится под постоянными обстрелам: разрывающиеся снаряды и контрбатарейная борьба слышны практически в течение всего дня.

Очаг возгорания находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Какой объект горит, пока неизвестно. Поднимающийся в небо дым заметен из разных точек города, — сообщил корреспондент агентства.

Телеканал «Звезда» уточняет, что горит типография возле оптовых рынков. По словам очевидцев, было как минимум три прилета. Сейчас на место стягиваются силы для тушения огня, который распространяется по всей площади здания — около 1000 кв. м.

8 октября Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле украинскими военными города Иловайск. По населенному пункту в ДНР было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS.

Ранее ракетами HIMARS ВСУ ударили по Херсону. Утром 7 октября одна из них попала в гражданский автобус — четыре мирных жителя погибли, еще три человека получили ранения. За день до этого украинская сторона обстреляла Антоновский мост в Херсоне, тогда никто не пострадал.