В Финляндии нашли комаров — переносчиков вируса лихорадки Западного Нила

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Новый для Финляндии вид кoмаров Culex Modetus, известный как распространитель вируса лихoрадки Западного Нила, обнаружен в районе города Пори, сообщает Универcитет Хельсинки. Исследователи уверены, что крайне маловероятно возникновeние заболевания в Финляндии.

Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии — самой северной точкой наблюдения этого вида в Европе. Ближайшие, но более южные точки наблюдения этого же вида ранее были сделаны в Ленинградской области в России и районе Сконе в Швеции, — говорится в сообщении.

Ранее эколог Аида Леванова рассказала, что альтернативой репеллентам, которые порой являются небезопасными, могут стать ультразвуковые отпугиватели и электрические ловушки, способные защитить от насекомых. Она отметила, что лучший способ борьбы с комарами — не пускать их в дом при помощи специальных противомоскитных сеток.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Она подчеркнула, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.