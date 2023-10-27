У главы Росморречфлота случился сердечный приступ Mash: глава Росморречфлота Джиоев госпитализирован с сердечным приступом

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Захарий Джиоев

Глава Росморречфлота Захарий Джиоев попал в больницу с сердечным приступом, сообщает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, он находится в реанимации, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Как выяснил канал, 46-летнему Джиоеву диагностировали полиорганную недостаточность и сердечную тахикардию. Также Mash добавил, что врачи выявили у чиновника внутрибрюшное кровотечение.

Джиоева назначили новым главой Росморречфлота в прошлом августе. Он заменил Андрея Лаврищева в связи с его выходом на пенсию. Два года до этого он занимал должность замглавы ведомства. С 2005 по 2010 год Джиоев занимал различные руководящие должности на крупных производственных предприятиях в области машиностроения и самолетостроения, позднее был переведен в Управление экономики и финансов Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец был найден мертвым в одном их турецких отелей. Отель находился в стамбульском районе Таксим, куда 62-летний дипломат приехал на встречу послов. Предварительно, Кобринец скончался от сердечного приступа. МИД России подтвердил смерть сотрудника дипведомства.