У главы Псковской области выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/bb920126-4139-11eb-9cdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

Опасения подтвердились — результат теста положительный, — написал глава региона.

Он отметил, что чувствует себя удовлетворительно, но двусторонняя пневмония и высокая температура «дают о себе знать».

Ведерников добавил, что продолжает работать, но делает это дистанционно. Он также призвал подписчиков беречь себя.

В Псковской области за минувшие сутки зафиксировано 475 новых случаев COVID-19. Выздоровели 295 пациентов и три человека умерли. Всего в регионе заболели чуть более 18 тысяч человек, из которых 9,3 тысячи выздоровели и 92 скончались.

В целом по России за сутки выявлено 28,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны 26 тысяч человек, умерли 611. За время пандемии в стране заразились свыше 2,7 млн человек, из которых более 2,2 млн выздоровели и 47,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что положительный тест на коронавирус сдал глава Амурской области Василий Орлов. Он стал 24-м губернатором с диагностированным COVID-19. В течение ноября коронавирус был выявлен у глав Владимирской и Пензенской областей, Республики Алтай, Камчатского края и у врио руководителя Дагестана.