У экс-главы ГИБДД Ставрополя Сафонова изъяли имущество на 180 млн рублей

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Суд принял решение изъять имущество на 180 млн рублей у экс-главы ГИБДД Ставрополя Алексея Сафонова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В июле прошлого года в соцсетях появились снимки из дома Сафонова, запечатлевшие роскошное убранство. На фото из его особняка попали золотые унитазы, а также дорогостоящая мебель, выполненная в стиле необарокко.

Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 миллионов рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, — сказано в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ подала ходатайство на изъятие имущества в пользу государства виде 22 объектов недвижимости и шести автомобилей, принадлежащих семье экс-главы ГИБДД Ставрополья Сафонова. Бывшего полицейского задержали в качестве подозреваемого по делу о коррупции.

До этого Следком опубликовал видео из особняка Сафонова. На кадрах видны интерьеры с золотой лепниной и дорогой мебелью, росписями на стенах в стиле рококо, хрустальными люстрами. Эксперты оценили дворец минимум в 20 млн рублей.