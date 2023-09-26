Граната на растяжке взорвалась у дома тульских волонтеров и контузила кошку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Установленная на растяжку граната Ф-1 взорвалась у дома на Тургеневской улице в Туле, пишет Telegram-канал Mash. Она сдетонировала после того, как мужчина открыл заминированную дверь. По данным канала, жители этого дома часто собирают гуманитарную помощь для российских солдат, участвующих в военной операции на Украине.

Мужчина не пострадал, но взрывом контузило кошку, ей помогли ветеринары. В причинах случившегося разбираются спецслужбы, основная версия следствия — личная неприязнь. Украинский след не рассматривается.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Херсонской области военный во время посиделок с друзьями подорвал гранату. По данным канала, в результате ЧП два человека погибли, а сам рядовой был госпитализирован. Как сообщает канал, во время встречи он решил показать знакомым боевую гранату, но из-за неосторожного обращения выронил ее, после чего раздался взрыв.

На Кубани тем временем задержали мужчину, который подарил боевую ручную гранату 17-летнему подростку, с которым познакомился в магазине. Впоследствии выяснилось, что это настоящая граната Ф-1. Полицейские по горячим следам задержали дарителя, который работал сварщиком на одном из предприятий станицы. 26-летнему мужчине теперь грозит до 11 лет лишения свободы.