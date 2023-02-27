«Задела по касательной»: сбившая школьницу жена хоккеиста окажет ей помощь Сбившая девочку жена хоккеиста «Северстали» Вовченко пообещала оказать ей помощь

Фото: Социальные сети

Место ДТП

Сбившая пятиклассницу на пешеходном переходе жена хоккеиста из «Северстали» Даниила Вовченко Яна Вовченко-Александрова заявила NEWS.ru, что ДТП в Череповце произошло отчасти по вине коммунальщиков, поскольку дороги в городе не были почищены. По ее словам, она максимально пыталась уйти от удара, поэтому дедушка девочки избежал столкновения с автомобилем. Вовченко-Александрова добавила, что школьница отделалась ушибом мягких тканей. Она пообещала оказать ей всю помощь.

Если бы дороги были почищены, я не думаю, что было бы такое количество происшествий, как сегодня. Я ехала на работу, передо мной у въезда во двор остановилась машина. Я стала ее объезжать, ехала небыстро, около 60 км/ч. Из-за машины не было видно пешеходов. Когда их увидела, максимально уходила от удара. Дедушку не задела, девочку задела по касательной, она упала, у нее ушиб мягких тканей, переломов нет. <...> У девочки все хорошо. Угрозы ее жизни нет, у нее ушиб, — сказала женщина.

По ее словам, скорая помощь забрала девочку спустя пять минут с момента аварии. Жена хоккеиста подчеркнула, что не снимает с себя ответственности за произошедшее, но пыталась сделать все для предотвращения тяжких последствий для ребенка.

Я с себя ответственность не снимаю. Я знаю, что шел мокрый снег и могла быть осторожнее. Да, я виновата, но сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда. <...> У нас есть свидетели, показания, записи видеорегистратора, составлен протокол, полностью проверено состояние тормозов, давление в шинах. В течение недели будут проводить расследование и вынесут вердикт. <...> Я приложу все усилия для восстановления морального состояния и здоровья девочки, — заявила Вовченко-Александрова.

Инцидент произошел утром 27 февраля в Череповце. Жена хоккеиста Вовченко сбила девочку на пешеходном переходе. В Сети появилось видео, на котором видно, что женщина не стала тормозить, когда улицу Батюшкова переходили 65-летний мужчина и его внучка-пятиклассница.