У чиновницы Минздрава украли шубу за 200 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/48ad4a9a-7db5-11eb-8640-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В московском кафе-баре BQ Cafe у женщины украли шубу ценой 200 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Отмечается, что неназванная девушка 1983 года рождения пришла в полицию с заявлением и рассказала, что кража случилась 3 марта «с 19 часов вечера до 5 утра». Источник сообщает, что шубу похитили у замглавы одного из департаментов Минздрава России.

Неустановленное лицо, находясь на цокольном этаже кафе-бара по адресу: улица Пятницкая, дом 25, с1Д — <...> похитило висевшую на вешалке шубу из овчины марки Yves Salomon, — цитирует сообщение РИА Новости.

Хозяйка оценила ущерб в 200 тысяч рублей. Инцидент, по его словам, случился, когда та отдыхала в баре BQ Cafe.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники обманным путём заставили пожилую женщину сбросить им с балкона все свои сбережения. Злоумышленники представились пострадавшей сотрудниками полиции, которые якобы «ведут» банду мошенников. Женщине позвонил мужчина, который и попросил её «помочь» в предстоящей операции. Он также заявил, что преступники пытаются списать с её банковской карты все деньги.

Пенсионерка согласилась и выполнила все инструкции мошенников. После этого она сбросила с балкона своей квартиры на Волгоградском проспекте более полумиллиона рублей, писал NEWS.ru.