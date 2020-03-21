Оперативный штаб Московской области по противодействию распространению коронавируса заявил, что четверо жителей Реутова могут быть заражены. Пациенты находятся в изоляции, их анализы отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.
В настоящий момент в Московской области зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом.
NEWS.ru писал, что правительство Московской области будет помогать размещать жителей региона в обсерваториях, если у них не будет возможности самоизолироваться дома. Помощь также будет оказана тем, кто проживает в коммунальных квартирах и общежитиях.
Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, умерли — 11 513, поправились — 91 096. В России зарегистрировано 254 случая заражения инфекцией.
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