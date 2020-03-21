https://static.news.ru/photo/6918524e-6b63-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оперативный штаб Московской области по противодействию распространению коронавируса заявил, что четверо жителей Реутова могут быть заражены. Пациенты находятся в изоляции, их анализы отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

В настоящий момент в Московской области зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом.

NEWS.ru писал, что правительство Московской области будет помогать размещать жителей региона в обсерваториях, если у них не будет возможности самоизолироваться дома. Помощь также будет оказана тем, кто проживает в коммунальных квартирах и общежитиях.

Всего в мире коронавирусом заразились 277 736 человек, умерли — 11 513, поправились — 91 096. В России зарегистрировано 254 случая заражения инфекцией.