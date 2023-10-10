У берегов Камчатки произошло землетрясение

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Землетрясение с магнитудой 4,6 было зафиксировано в Авачинском заливе на полуострове Камчатка, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. Толчки ощутили жители Усть-Камчатского района.

В акватории Авачинского залива было зафиксировано ощутимое сейсмическое событие с магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 32 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, — говорится в сообщении.

Глубина очага составила 79 километров. По данным Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского землетрясение могло быть ощутимым силой до 3 баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в Словакии. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 61 км к северу от города Кошице, где проживает около 236 тысяч человек. Глубина очага землетрясения составила 10 км.

Кроме того, 7 октября, на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2, а затем афтершоки. Жертвами катаклизма стали порядка двух тысяч жителей. В Министерстве информации и культуры временного правительства отметили, что в результате стихийного бедствия в провинции Герат разрушено около шести деревень. Примерно 1983 здания лежат в руинах. В районы, пострадавшие от толчков, направили десять спасательных бригад, которые сейчас разбирают завалы и ищут выживших.