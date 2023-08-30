У аэропорта Пскова возобновилась стрельба SHOT: в районе аэропорта Пскова возобновилась стрельба

В районе аэропорта Пскова возобновилась активная стрельба, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованном каналом видео слышны звуки выстрелов. Министерство обороны пока не комментировало ситуацию.

В ночь на 30 августа жители Пскова сообщили о взрывах со стороны аэропорта. Говорилось также о звуках, которые похожи на автоматные очереди. Атака началась в 23:40 по местному времени.

Позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил атаку беспилотников на аэропорт областного центра. По его словам, Минобороны России отражало атаку дронов.

Источник NEWS.ru ранее рассказал, что загорелось хранилище топлива, которое находится в районе городского аэропорта. Местные жители сообщали о том, что произошло не менее 13 взрывов. Звуки взрыва были слышны на весь Псков, заявила NEWS.ru местная жительница. По ее словам, сейчас в городе что-то горит.

Ранее стало известно, что пожар в аэропорту Пскова ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Звуки взрывов прекратились, но периодически слышна стрельба. Министерство обороны пока не комментировало ситуацию. Отмечается, что от границы Украины до места атаки около 800 километров. До границы с Латвией — 65 километров, а с Эстонией около 50 километров.