У 50 вахтовиков Карелии коронавирус протекает бессимптомно

https://static.news.ru/photo/a50d0ed2-ad87-11ea-b2e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

У полусотни дорожных рабочих из вахтового посёлка в Сортавальском районе Карелии заболевание новой коронавирусной инфекцией протекает бессимптомно, при этом у 13 из них была выявлена пневмония лёгкой формы.

Тестирование Роспотребнадзора дало условно положительный результат у 50 человек, после проведения КТ-исследований у 13 из них обнаружили пневмонию в лёгкой форме. Заболевание протекает бессимптомно, ухудшения самочувствия рабочие не испытывают, — сообщил РИА Новости представитель компании-работодателя АО «ВАД».

Все заболевшие находятся в медучреждениях республики, остальные 134 работника компании помещены в обсерваторы на территории строительного городка. Там уже проведена полная дезинфекция.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о выявлении коронавируса у 51 дорожного рабочего из вахтового посёлка АО «ВАД». Он также отметил, что за сутки коронавирусом заразился 81 житель республики. Он считает, что такой рост количества заболевших — результат массового оперативного обследования дорожных рабочих — вахтовиков, в посёлке которых ранее заболели четыре человека. Бригада медиков, которая выехала на место, взяла 187 тестов на коронавирус, в результате у 51 человека подтвердился COVID-19.