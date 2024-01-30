Тюремную больницу в Ростове превратили в «пыточную» для заключенных В Ростове троих врачей тюремной больницы осудили за пытки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд Ростова-на-Дону признал бывших руководителей и врача Межобластной туберкулезной больницы № 19 ФСИН виновными в превышении полномочий. Они истязали заключенных, минимум двое скончались, пишет портал 161.ru.

Так, бывший начальник по безопасности и оперативной работе больницы Александр Лях отправится в колонию на 7 с половиной лет. Начальник психиатрического отделения Дарья Позднякова проведет шесть лет в колонии, а психиатр Анастасия Поторочина — пять.

Отмечается, что показания дали десятки человек, пострадавшими признаны более 40 заключенных. Согласно материалам дела, Лях указывал медикам, кого «нужно оставить», кого «активно полечить», а «кого не госпитализировать ни при каких условиях». По распоряжению Поздняковой, заключенные могли долгое время находиться в привязанном состоянии, от чего у них образовывались серьезные пролежни. При этом Поторочина поддерживала действия руководства, утверждая, что «с зэками так и нужно».

Известно минимум о двух погибших в психиатрическом отделении. Один скончался от сепсиса, который развился из-за пролежней, другой — от сильных травм после избиения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками заключенных в местах лишения свободы. Соответствующий доклад глава государства будет ждать до 1 июля 2024 года.

До этого российский лидер заявлял, что каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах должен выявляться. Он назвал подобные случаи уродливыми явлениями.