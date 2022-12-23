Тюменский военком обвинил самих граждан в случаях ошибочной мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков заявил, что жители региона, ошибочно призванные на военную службу в рамках мобилизации, часто сами в этом виноваты. В ходе пресс-конференции «Об итогах проведения в Тюменской области осеннего призыва» он рассказал, что некоторые граждане своевременно не подавали учетные данные в военкоматы, а потому сотрудники комиссариатов не могли узнать их статус.

Мы говорим не «по ошибке призванные». Граждане были призваны по мобилизации! Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев они происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства, — сказал Куличков.

При этом он уточнил, что более 50 многодетных отцов Тюменской области после ошибочной мобилизации сразу же вернулись домой. Многие мобилизованные продолжают службу, потому что «сами добровольно написали рапорты».

С такой же риторикой ранее выступал военный комиссар Алтайского края Марат Усманов. По его словам, граждане не сообщали вовремя об изменениях в семейном положении и месте работы, а потому могли быть мобилизованы по ошибке.

С момента объявления частичной мобилизации жители различных регионов России жаловались на нарушения в работе военкоматов. Так, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов.