Тюменский губернатор объяснил запрет на работу бань ночью

https://static.news.ru/photo/1291c2b4-4927-11eb-aa7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, почему местные власти приняли решение о запрете на работу общественных бань и саун в ночной период.

Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время, — сказал он в ходе онлайн-общения с местными жителями в социальной сети «ВКонтакте».

По словам политика, некоторые люди стали использовать сауны и бани в качестве места проведения новогодних корпоративов, что и стало причиной введения ограничения.

Им (баням и саунам. — NEWS.ru) запрещено работать с 23:00 до 06.00 по аналогии с предприятиями общественного питания, — добавил он.

Накануне правительство Тюменской области ввело дополнительные ограничения для банных комплексов. С 23:00 до 06:00 этим заведениям работать запрещено. В этот же временной отрезок нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Кроме того, кабмин запретил участвовать в рождественских богослужениях людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими болезнями.

За время пандемии в Тюменской области выявили 22 895 случаев коронавирусной инфекции (157 за последние сутки). 193 человека скончались от COVID-19.