Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин заявил, что обеспеченные россияне окажется «в зоне риска» в случае роста преступности на фоне падения национальной валюты. Он попросил региональную полицию ответить, как она защитит богатых.
Справедливоросс Пискайкин отметил, что опасается за инвесторов, которые готовы вложиться в экономику Тюменской области — если не будут чувствовать защиты, то не придут.
В зону риска богатые люди попадают. С перфораторами у нас кого-то убивали, на дома нападали. И когда преступников спрашивали, почему они именно в этот дом пришли, те отвечали, что просто увидели красивый дом, — цитирует Пискайкина РИА Новости.
По информации издания, по итогам 2018 года Пискайкин задекларировал 63,5 миллиона рублей. Депутат владеет пятью земельными участками, четырьмя квартирами и домом площадью 319 квадратных метров.
Как писал NEWS.ru, курс рубля резко снизился после обвала цен на рынке нефти. Минэкономразвития увеличило свой прогноз роста цен с 2,3% до 3% в 2020 году. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк стране инфляцию выше 6%.
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