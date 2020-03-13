https://static.news.ru/photo/d261608a-6562-11ea-85a0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пискайкин Фото: duma72.ru

Зампредседателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин заявил, что обеспеченные россияне окажется «в зоне риска» в случае роста преступности на фоне падения национальной валюты. Он попросил региональную полицию ответить, как она защитит богатых.

Справедливоросс Пискайкин отметил, что опасается за инвесторов, которые готовы вложиться в экономику Тюменской области — если не будут чувствовать защиты, то не придут.

В зону риска богатые люди попадают. С перфораторами у нас кого-то убивали, на дома нападали. И когда преступников спрашивали, почему они именно в этот дом пришли, те отвечали, что просто увидели красивый дом, — цитирует Пискайкина РИА Новости.

По информации издания, по итогам 2018 года Пискайкин задекларировал 63,5 миллиона рублей. Депутат владеет пятью земельными участками, четырьмя квартирами и домом площадью 319 квадратных метров.

Как писал NEWS.ru, курс рубля резко снизился после обвала цен на рынке нефти. Минэкономразвития увеличило свой прогноз роста цен с 2,3% до 3% в 2020 году. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк стране инфляцию выше 6%.